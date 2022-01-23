В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ В Атырау спасатели продолжают поиски пропавшего накануне 9-летнего мальчика. К поисковой операции подключились почти 100 полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП области, к поисковым работам привлечено почти 100 полицейских, которые обходят дома в надежде найти какую-то информацию о пропавшем ребёнке. Им помогают 60 волонтёров. Задействовано 15 единиц техники.

Одновременно с суши и по течению канала Перетаск поиски ведут и спасатели во главе с временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Атырауской области полковником А. Ержановым. Спасатели поиски проводят с помощью кинологического расчета и трёх водолазов. На месте поисков доставлена камера для подводных съемок, катер.

Как ранее сообщалось, пропавшего накануне вечером мальчика ищут в Атырау.



