В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ В Атырау спасатели продолжают поиски пропавшего накануне 9-летнего мальчика. К поисковой операции подключились почти 100 полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДП области, к поисковым работам привлечено почти 100 полицейских, которые обходят дома в надежде найти какую-то информацию о пропавшем ребёнке. Им помогают 60 волонтёров. Задействовано 15 единиц техники.
Одновременно с суши и по течению канала Перетаск поиски ведут и спасатели во главе с временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Атырауской области полковником А. Ержановым. Спасатели поиски проводят с помощью кинологического расчета и трёх водолазов. На месте поисков доставлена камера для подводных съемок, катер.
Как ранее сообщалось, пропавшего накануне вечером мальчика ищут в Атырау.
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