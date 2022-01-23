+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских

23 Января 2022 21:00
Поделиться:
В Атырау к поискам пропавшего мальчика подключились почти 100 полицейских

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ В Атырау спасатели продолжают поиски пропавшего накануне 9-летнего мальчика. К поисковой операции подключились почти 100 полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В три раза за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Атырауской области
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы Автомат Калашникова и более 50-ти единиц другого оружия обнаружили полицейские в Таразе Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем

Как сообщили в пресс-службе ДП области, к поисковым работам привлечено почти 100 полицейских, которые обходят дома в надежде найти какую-то информацию о пропавшем ребёнке. Им помогают 60 волонтёров. Задействовано 15 единиц техники.

Одновременно с суши и по течению канала Перетаск поиски ведут и спасатели во главе с временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Атырауской области полковником А. Ержановым. Спасатели поиски проводят с помощью кинологического расчета и трёх водолазов. На месте поисков доставлена камера для подводных съемок, катер.

Как ранее сообщалось, пропавшего накануне вечером мальчика ищут в Атырау.




Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Видео   #МВД РК   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
В три раза за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Атырауской области
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Автомат Калашникова и более 50-ти единиц другого оружия обнаружили полицейские в Таразе
Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО
3 Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем
4 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
5 Более 27 млн тенге заплатили акмолинцы, нарушившие режим карантина
6 Кран упал на стройке в Алматы
Читайте также
Пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в Атырау
Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Система сплошного видеонаблюдения действует во всех подразделениях полиции СКО
Алматинка в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Более 27 млн тенге заплатили акмолинцы, нарушившие режим карантина
Кран упал на стройке в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив