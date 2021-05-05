В Атырау к ответственности привлекли 650 нарушителей ночной тишины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года к ответственности привлечено более 650 нарушителей ночной тишины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«2 мая около 00:30 в парке «Жастар» сотрудниками патрульной полиции за нарушение ночной тишины было задержано пять жителей города в возрасте 20 лет, в отношении которых составлен административный протокол по статье 437 КоАП РК «Нарушение тишины в ночное время, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, в том числе проведение шумовых работ в жилых помещениях и за их пределами, не связанных с неотложной необходимостью». 3 мая около 01:15 в парке «Жастар» сотрудниками патрульной полиции был выявлен 23-летний житель города с аналогичным нарушением, на которого судом наложен штраф в размере 14 585 тенге. Всего начала года к административной ответственности привлечено более 650 лиц, нарушивших ночную тишину на территории города»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

В Департаменте полиции напомнили, что те, кто препятствует отдыху и спокойствию людей с 22.00 часов до 09.00 часов утра, в выходные и праздничные дни с 23.00 часов до 10.00 часов утра, могут быть оштрафованы в размере 5 месячных расчетных показателей, а случае повторения данного нарушения в течение года - в размере 10 месячных расчетных показателей.