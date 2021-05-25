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    18:41, 24 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау изменился график работы рынков и ТРЦ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау изменился график работы рынков и ТРЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, продовольственные и непродовольственные крытые рынки будут работать с 9.00 часов до 19.00 часов в будние дни. «Рынкам предписано соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Запрещается работать в субботу и воскресенье. Торговые дома и торгово-развлекательные центры (павильоны, бутики), торговые сети работают только в будние дни с 10.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 30% от вместимости объекта из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них», — говорится в постановлении.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау
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