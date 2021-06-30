В Атырау из-за жары участились вызовы скорой помощи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где температура воздуха днем превышает 40 градусов, участились вызовы скорой помощи. В среднем число вызовов возросло на 25-30%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, если до жары в среднем в сутки поступало 750-800 вызовов, с наступлением аномальной жары число вызовов возросло до 950.

«В среднем рост вызовов составил 25-30%. В выходные число звонков от жителей области доходило до 1100. В основном с жалобами на плохое самочувствие обращаются гипертоники, а также лица, получившие осложнение после инсультов», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Кроме того, повысилась заболеваемость ОРЗ. Медики связывают это с резкими перепадами температуры в помещениях и на улице, а также питьем холодной воды.