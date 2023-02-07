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В Атырау из-за снегопада приостановили движение общественного транспорта

7 Февраля 2023, 23:58
В Атырау из-за снегопада приостановили движение общественного транспорта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за обильного снегопада в городе приостановили движение общественного автотранспорта. Автобусы перестали ходить и в часть районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского перевозчика «Акжаик Автопарк», резкое ухудшение погодных условий в виде снегопада и метели привело к затруднениям в движении общественного автотранспорта. В связи с этим с вечера 7 февраля приостановлено движение автобусов на пригородных маршрутах. Они не будут ходить до нормализации ситуации по маршрутам 50, 51,52,53,54,55,56,58, 58А,59,62,64. А также сообщением Атырау-Сагыз. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении перевозчика.

Как ранее сообщалось, трассы от Атырау на Актобе и Актау частично закрыли.


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