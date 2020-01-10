В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей закрыли центральный мост

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей закрыли центральный мост, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О причине, по которой было приостановлено автомобильное движение по мосту, горожане узнали из соцсетей. Пользователи выложили письмо президента АО «Атырауские тепловые сети» в адрес исполнительных властей и ДЧС.

«При обходе обнаружено смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих в устоях центрального моста. В течение последних двух дней в результате разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей смещение составило более 70 мм, и данный процесс продолжается. Для проведения работ по предупреждению возможного разрыва просим остановить автомобильное движение по мосту с 0 часов 10 января с.г.», - говорится в письме.

Насколько серьезно это смещение и как долго продлится ремонт, информации пока нет. В пресс-службе городского акимата только сообщили, что движение по мосту откроют после полного завершения ремонта.

В социальных сетях горожане сообщают, что в части домов исчезла горячая вода и временно прекращалась подача тепла. Тем временем сегодня в Атырау выпал первый большой снег и температура с плюсовой днем понизилась до отметки минус 4 градуса.









Фото иллюстративное: www.renar.nnov.ru



