В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей закрыли центральный мост
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей закрыли центральный мост, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
О причине, по которой было приостановлено автомобильное движение по мосту, горожане узнали из соцсетей. Пользователи выложили письмо президента АО «Атырауские тепловые сети» в адрес исполнительных властей и ДЧС.
«При обходе обнаружено смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих в устоях центрального моста. В течение последних двух дней в результате разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей смещение составило более 70 мм, и данный процесс продолжается. Для проведения работ по предупреждению возможного разрыва просим остановить автомобильное движение по мосту с 0 часов 10 января с.г.», - говорится в письме.
Насколько серьезно это смещение и как долго продлится ремонт, информации пока нет. В пресс-службе городского акимата только сообщили, что движение по мосту откроют после полного завершения ремонта.
В социальных сетях горожане сообщают, что в части домов исчезла горячая вода и временно прекращалась подача тепла. Тем временем сегодня в Атырау выпал первый большой снег и температура с плюсовой днем понизилась до отметки минус 4 градуса.
Фото иллюстративное: www.renar.nnov.ru
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