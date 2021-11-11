В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки городскую школу-гимназию № 30 сегодня перевели на онлайн-обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно из публикации в социальных сетях, где родители сообщили о проблеме в школе-гимназии. Выразив тревогу, что находиться в таких условиях детям опасно. На публикации в социальных сетях отреагировал городской отдел образования.

«Школа-гимназия № 30 была сдана в эксплуатацию в 2002 году. Однако сегодня в учебном заведении местами протекает бетонный потолок. Для проверки технического состояния учебного заведения был заключен договор с ТОО «Q-Эксперт». Согласно их заключению, кровля имеет дефекты, требующие капитального ремонта. Из-за данных недочетов на сегодняшний день в учебном заведении местами протекает бетонный потолок, набухает и падает облицовка подвесного потолка «Армстронг». Учитывая эти обстоятельства, на основании технического заключения будет подготовлена ПСД. В соответствии с этим планируется проведение капитального ремонта кровли», - сообщили в городском отделе образования.

Также уточняется, что эта ситуация никак не скажется на учебном процессе, и уже завтра ученики перейдут на обычный формат обучения»,- сообщили в городском отделе образования.