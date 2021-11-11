+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 2 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение

11 Ноября 2021 19:09
Поделиться:
В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки  школу-гимназию сегодня перевели на онлайн-обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за протекающей крыши и отпадающей облицовки городскую школу-гимназию № 30 сегодня перевели на онлайн-обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»
В 2022 году в Нур-Султане построят еще 10 тыс социальных квартир После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача

Об этом стало известно из публикации в социальных сетях, где родители сообщили о проблеме в школе-гимназии. Выразив тревогу, что находиться в таких условиях детям опасно. На публикации в социальных сетях отреагировал городской отдел образования.

«Школа-гимназия № 30 была сдана в эксплуатацию в 2002 году. Однако сегодня в учебном заведении местами протекает бетонный потолок. Для проверки технического состояния учебного заведения был заключен договор с ТОО «Q-Эксперт». Согласно их заключению, кровля имеет дефекты, требующие капитального ремонта. Из-за данных недочетов на сегодняшний день в учебном заведении местами протекает бетонный потолок, набухает и падает облицовка подвесного потолка «Армстронг». Учитывая эти обстоятельства, на основании технического заключения будет подготовлена ПСД. В соответствии с этим планируется проведение капитального ремонта кровли», - сообщили в городском отделе образования.

Также уточняется, что эта ситуация никак не скажется на учебном процессе, и уже завтра ученики перейдут на обычный формат обучения»,- сообщили в городском отделе образования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Образование   #Интернет   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»
В 2022 году в Нур-Султане построят еще 10 тыс социальных квартир
После взрывов в Жамбылской области 56 человек нуждались в срочной психологической помощи
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Популярное
1 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
2 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
3 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
4 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
6 «Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Читайте также
Хулиганы запустили фейерверк на крыше автобуса в Алматы
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
«Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив