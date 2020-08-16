В Атырау из-за недоделок простаивает пожарное депо за 1 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за недоделок простаивает пожарное депо стоимостью 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожарное депо в микрорайоне Самал города Атырау, строительство которого «на бумаге» завершено в прошлом году, не работает. Как установлено в ходе проверки, депо построено на 1 млрд тенге бюджетных средств и принято заказчиком - управлением строительства области в августе прошлого года.

«Однако строительные работы проведены с отклонением от проектно-сметной документации, не доставлено необходимое оборудование, непригодными оказались отдельные узлы тепловых, водопроводных и электрических сетей. Ввиду этих недостатков департамент по ЧС Атырауской области отказался принимать объект на баланс, поэтому на сегодняшний день пожарное депо не эксплуатируется. Собранные материалы переданы в Антикоррупционную службу для расследования», - сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.