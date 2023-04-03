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В Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Апреля 2023, 12:30
В Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за накрывшего город смога от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей отменили занятия в школах и колледжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, сегодня школьники и учащиеся колледжей, пришедшие утром на занятия, распускаются по домам. Вторая смена будет учиться в дистанционном формате. Такое решение принято в связи с появлением в городе сильного смога от возгорания тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря в нескольких десятках километров от города. Горят заросли на территории государственного природного резервата «Акжайык».

«Дополнительная информация будет сообщена позже»,- информирует пресс-служба.

Как ранее сообщалось, Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей.


Атырауская область   Образование   Происшествия   Экология  
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