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В Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесли вылет рейса в Нур-Султан

27 Октября 2019 00:29
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В Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесли вылет рейса в Нур-Султан

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесен вылет рейса в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в справочной Международного аэропорта Атырау, вылет рейса КС 984, который должен был отправиться в субботу вечером в Нур-Султан, предположительно перенесен на 14.20 воскресенья.

Пассажирам, отправляющимся в Нур-Султан, сообщили, что рейс переносится по техническим причинам, а именно - по причине того, что самолет произвел экстренную посадку. О причинах экстренной посадки пока информации нет.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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