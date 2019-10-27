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В Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесли вылет рейса в Нур-Султан
27 Октября 2019 00:29
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау из-за экстренной посадки самолета перенесен вылет рейса в Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в справочной Международного аэропорта Атырау, вылет рейса КС 984, который должен был отправиться в субботу вечером в Нур-Султан, предположительно перенесен на 14.20 воскресенья.
Пассажирам, отправляющимся в Нур-Султан, сообщили, что рейс переносится по техническим причинам, а именно - по причине того, что самолет произвел экстренную посадку. О причинах экстренной посадки пока информации нет.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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