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В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых

20 Августа 2021 14:18
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В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники Исатайского районного отдела полиции совместно с сотрудниками пограничной заставы КНБ РК по Атырауской области прошлой ночью на побережье Каспийского моря, в районе села Жанбай обнаружили застрявший в песках автомобиль. Причина, по которой засорял внедорожник, - перегруз. В багажнике Lexus LX470 была обнаружена рыба осетровых пород в количестве 120 штук и массой 468 кг», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
В полиции проинформировали, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК.



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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Экология   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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