В Атырау из инфекционного стационара выписан последний пациент с COVID-19
«70-летняя Сауле Жолдыбаева поступила в больницу 16 марта 2022 года с поражением 40% легких. Пациентка выздоровела и вышла из больницы в качестве последнего пациента, получавшего лечение.
«По прибытии в больницу я получила полное лечение, врачи и медсестры помогали мне и днем, и ночью, поддерживали, успокаивали. Спасибо всем огромное. Главное, что я хочу, чтобы опасная эпидемия исчезла, а мы вернулись к нормальной жизни», - сказала Сауле Жолдыбаева.
Напомним, модульная инфекционная больница, построенная во время пандемии, оставалась последним лечебным учреждением, где лечились больные коронавирусной инфекцией. Летом стационары работали во всех районах и на Тенгизе. В Атырау практически все больницы были отданы больным COVID-19, число которых в отдельные дни превышало 10 тысяч человек.