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    22:49, 27 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау из инфекционного стационара выписан последний пациент с COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в модульной инфекционной больнице прошел лечение последний пациент, зараженный вирусом COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «70-летняя Сауле Жолдыбаева поступила в больницу 16 марта 2022 года с поражением 40% легких. Пациентка выздоровела и вышла из больницы в качестве последнего пациента, получавшего лечение.

    «По прибытии в больницу я получила полное лечение, врачи и медсестры помогали мне и днем, и ночью, поддерживали, успокаивали. Спасибо всем огромное. Главное, что я хочу, чтобы опасная эпидемия исчезла, а мы вернулись к нормальной жизни», - сказала Сауле Жолдыбаева.

    Напомним, модульная инфекционная больница, построенная во время пандемии, оставалась последним лечебным учреждением, где лечились больные коронавирусной инфекцией. Летом стационары работали во всех районах и на Тенгизе. В Атырау практически все больницы были отданы больным COVID-19, число которых в отдельные дни превышало 10 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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