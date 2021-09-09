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    21:30, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау из автомобиля похитили 6 млн тенге

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из автомобиля, припаркованного на стоянке, похитили 6 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, преступление было совершено в городе на территории рынка «Коктем» в мкр. Авангард. Мужчина, 1971 года рождения, припарковал свою машину на стоянке. Примерно в 12:40 часов злоумышленники разбили боковое стекло автомобиля и украли барсетку, в которой находилось 6 млн тенге. По данному факту полицией проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
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