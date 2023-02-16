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В Атырау искусанный собакой ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

16 Февраля 2023, 16:03
В Атырау искусанный собакой ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где собака напала на двоих детей, восьмилетний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне вечером в Атырау в областную больницу поступили два искусанных собакой ребенка.

«Один восьмилетний мальчик поступил в состоянии травматического шока с рваными ранами головы и ног. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ему была проведена первая хирургическая обработка ран, поставлены антирабические вакцины, начата антибактериальная терапия. Сегодня планируется еще одна операция. В дальнейшем ему потребуются неоднократные хирургические вмешательства», - сообщил заведующий травматологическим отделением областной детской больницы Сергей Хван.

Еще одному пострадавшему ребенку была проведена вакцинация от бешенства и оказана первая медицинская помощь. После чего его отпустили домой.

В этом году в областную детскую больницу за помощью после получения ран от укусов собак поступало 32 ребенка.


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