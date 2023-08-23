В Атырау ищут места для учеников школ, где продолжается ремонт

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ищут места для учеников школ в которых ремонт до 1 сентября не завершится. Учащихся распределили по соседним учебным заведениям, вопрос с размещением учеников еще одной школы не решен, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В связи с тем, что ремонтные работы в пяти школах не успевают завершить к новому учебному году, решено временно распределить школьников в ближайшие образовательные учреждения. Ученики школы-гимназии №30 для одаренных детей будут учиться в колледже энергетики и транспортно-коммуникационных технологий, а также в областном лицее-интернате «Білім-Инновация» и в средней школе №3. Что касается учащихся школы-гимназии №19, то пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, но однозначно дети также будут распределены в образовательные учреждения, расположенные рядом. Начальные классы средней школы №27 будут учиться в своей пристройке, а старшие - на базе средних школ №№24 и 22. Учеников школы-гимназии №13 им. Д.Байбосынова перевели на базу школы №9. Администрация школы проводит разъяснительные работы с родителями», - сообщила руководитель Атырауского городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова.

Проблемными остаются средняя школа №22 и школа-гимназия №31, где ремонтные работы продолжаются. Но их планируют завершить в сентябре.