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В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

26 Февраля 2020 22:26
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В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушками осетров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры, департаментом КНБ РК по Атырауской области проведены следственные мероприятия по задержанию работников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. У них в служебной автомашине обнаружены туши рыбы осетровых и частиковых пород без каких-либо разрешительных документов. В ходе обыска по месту жительства одного из инспекторов обнаружены куски рыбы осетровых пород, а также орудия незаконного вылова рыб.

Сообщается, что ​по факту ДКНБ области начато досудебное расследование по ст.339 ч.2 п.4 УК. Для ля дальнейшего расследования уголовное дело передано в департамент полиции области. ​Следственные действия продолжаются.


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Ключевые слова: Атырауская область, Экология, Генпрокуратура,
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Автор:

А. Соколов

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