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    15:19, 22 Январь 2021 | GMT +6

    В Атырау и пригородных селах построят 10 спортивных комплексов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау и пригородных селах построят 10 спортивных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе разработана программа развития массового спорта, расширения спортивной инфраструктуры. В текущем году будут построены многофункциональные спортивные комплексы в мкр. Химпоселок и пригородном селе Дамба. В будущем году такие комплексы возведут в пригородных селах Аксай и Бирлик. Также многофункциональные спортивные комплексы планируется построить в селах Таскала и Атырау, и спортивный комплекс в селе Еркинкала. Спортивный комплекс и два спортивных зала появятся в селах Томарлы, мкр. Геолог», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    В областном центре и шести сельских округах планируется установка тренажеров, возведение площадок для занятий воркаутом, волейболом, баскетболом, футболом.


    Теги:
    Атырауская область Спорт
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