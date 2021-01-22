АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау и пригородных селах построят 10 спортивных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе разработана программа развития массового спорта, расширения спортивной инфраструктуры. В текущем году будут построены многофункциональные спортивные комплексы в мкр. Химпоселок и пригородном селе Дамба. В будущем году такие комплексы возведут в пригородных селах Аксай и Бирлик. Также многофункциональные спортивные комплексы планируется построить в селах Таскала и Атырау, и спортивный комплекс в селе Еркинкала. Спортивный комплекс и два спортивных зала появятся в селах Томарлы, мкр. Геолог», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

В областном центре и шести сельских округах планируется установка тренажеров, возведение площадок для занятий воркаутом, волейболом, баскетболом, футболом.