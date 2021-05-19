В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау военнослужащий контрактной службы воинской части 5546 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан младший сержант Шалкар Сабыргалиев вместе с полицейским спасли двоих детей из дымовой ловушки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задымление в многоэтажном доме № 26 по улице Кунанбаева произошло сегодня утром. К счастью, младший сержант контрактной службы Шалкар Сабыргалиев по пути на службу заметил черный густой дым и треск горящих проводов. Немедленно сообщив в пожарную службу, он бросился на помощь. Когда подбежал к подъезду, то увидел, что с балконов верхних этажей кричат женщины и зовут на помощь. Все этажи подъезда были в черном дыму. На помощь подоспел сотрудник полиции Салауат Карабаев. Еще до приезда пожарных им удалось подняться до третьего этажа, но путь им преградил плотный дым. Тогда Шалкар бросился к себе домой, а живет он напротив, и вынес из дома противогаз», - рассказали в пресс-службе Национальной гвардии.

В противогазе он смог подняться до пятого этажа и вошел в одну из квартир, где вместе с хозяевами перенес детей на балкон квартиры через стенку в соседнем подъезде.

«Жильцы сообщили, что в квартире напротив живет семья с двумя детьми - одному ребенку два года, а второй месячный младенец. Шалкар зашел в эту квартиру. Там он вынес детей на балкон. В это время на пятый этаж смог подняться и полицейский - вдвоем они на руках вынесли детей из задымленной квартиры», - рассказали в пресс-службе.

Остальных жителей эвакуировали сотрудники пожарной службы в безопасную зону.

«Я выполнял свой долг. Думаю, каждый на моем месте сделал бы абсолютно то же самое. Нас этому обучают – военный человек, он обязан защищать мирных граждан. Как в военное, так и в мирное время. Неважно – горячая точка это или пожар», - говорит младший сержант Шалкар Сабыргалиев.