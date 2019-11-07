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В Атырау государство поддержало 387 предпринимателей
7 Ноября 2019 21:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 387 предпринимателей получили финансовую поддержку от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме421 млрд тенге будет направлено на реализацию Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» Аскар Мамин: Госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020» доказала свою эффективность 63 предпринимателя в столице получили гранты от государства
«С начала года в рамках всех государственных и региональных программ в Атырау профинансировано 387 предпринимательских проектов. Для их реализации было выделено 3,761 млрд тенге. В результате будет создано 618 новых рабочих мест», - проинформировали в Региональной службе коммуникаций.
Как сообщили в РСК, в этом году 86 государственных проектов были поддержаны государственными гарантиями, а 16 предпринимателей выиграли гранты. 14 молодых предпринимателей получили государственные гранты на сумму 27 млн тенге.
Ключевые слова: Атырауская область, Социальная поддержка,
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