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    17:35, 13 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау горит ресторан

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау горит ресторан «Аспава», расположенный поблизости от прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау загорелся ресторан «Аспава». Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, пожар начался со второго этажа помещения. На место пожара прибыло семь единиц техники, в том числе пять автоцистерн. Из здания эвакуировано 20 человек.

    В локализации огня занято 28 спасателей. На место пожара для координации действий пожарных расчетов прибыл начальник департамента по ЧС Атырауской области Омар Бержанов.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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