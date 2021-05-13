АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау горит ресторан «Аспава», расположенный поблизости от прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау загорелся ресторан «Аспава». Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, пожар начался со второго этажа помещения. На место пожара прибыло семь единиц техники, в том числе пять автоцистерн. Из здания эвакуировано 20 человек.

В локализации огня занято 28 спасателей. На место пожара для координации действий пожарных расчетов прибыл начальник департамента по ЧС Атырауской области Омар Бержанов.