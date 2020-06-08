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В Атырау горит мусорный полигон

8 Июня 2020 20:41
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В Атырау горит мусорный полигон

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В пригороде Атырау вспыхнул огонь на полигоне твердых бытовых отходов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, тушат огонь на свалке работники спецавтобазы. В противопожарную службу ДЧС сигнала о тушении пожара на мусорном полигоне не поступало. Вместе с тем, выехавший на место пожара дознаватель ДЧС выяснил, что ликвидацией огня занимаются 20 работников спецавтобазы.

«У них имеется 7 самосвалов, 4 погрузчика и 4 поливные автомашины. Пока они справляются своими силами, при необходимости обратятся за помощью в ДЧС», - сообщили в пресс-службе.

Между тем, дым от пожара хорошо просматривается из городских микрорайонов.


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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

Виктор Сутягин

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