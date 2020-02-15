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В Атырау горит крыша пятиэтажного дома
15 Февраля 2020 19:14
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау горит крыша пятиэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пожар начался примерно два часа назад. За это время полностью сгорела крыша дома. Пожарные пытаются не допустить распространения огня по этажам.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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