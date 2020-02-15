В Атырау горит крыша пятиэтажного дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау горит крыша пятиэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар начался примерно два часа назад. За это время полностью сгорела крыша дома. Пожарные пытаются не допустить распространения огня по этажам.