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В Атырау горит крыша пятиэтажного дома

15 Февраля 2020 19:14
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В Атырау горит крыша пятиэтажного дома

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау горит крыша пятиэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пожар начался примерно два часа назад. За это время полностью сгорела крыша дома. Пожарные пытаются не допустить распространения огня по этажам.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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