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В Атырау горело общежитие
3 Марта 2020 21:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сегодня во второй половине дня горело общежитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Пожар произошел в микрорайоне Балыкши на третьем этаже пятиэтажного общежития. Загорелась комната, после чего огонь перешел на балкон. По пожарной лестнице через окно было эвакуировано 12 человек, в том числе пятеро детей. Из самого здания эвакуировано 37 человек. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
Проинформировав, что в тушении пожара участвовали 20 пожарных и пять единиц техники.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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