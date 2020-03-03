В Атырау горело общежитие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сегодня во второй половине дня горело общежитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар произошел в микрорайоне Балыкши на третьем этаже пятиэтажного общежития. Загорелась комната, после чего огонь перешел на балкон. По пожарной лестнице через окно было эвакуировано 12 человек, в том числе пятеро детей. Из самого здания эвакуировано 37 человек. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Проинформировав, что в тушении пожара участвовали 20 пожарных и пять единиц техники.