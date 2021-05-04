В Атырау гибнет рыба, выходя из Урала на нерест

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Атырау гибнет рыба, выходя из реки Урал на нерест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении рыбного хозяйства региона, погибающая рыба, а это в основном вобла, была обнаружена в районе озера Безымянный в населенном пункте Бесикты. Она пыталась пройти из Урала в озеро, но по каким-то причинам начала погибать. В данное время проводится спасательная операция при активном участии местной молодежи и волонтеров, акимата города Атырау, а также Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией и управления рыбного хозяйства Атырауской области.





В результате спасено несколько тонн рыбы, 470 кг погибшей собрано и утилизировано. Кроме того, канал, по которому из реки выходила рыба, теперь закрыт металлической сеткой. Приток рыбы в озеро приостановлен.

Но по сообщениям социальных сетей, где пользователи выкладывают фото и видео, можно понять, что масштабы бедствия более обширны, чем сообщают официальные органы. Два дня горожане и жители окрестных поселков собирали полуживую рыбу. В воскресенье делать им это было запрещено.