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    01:00, 04 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау гибнет рыба, выходя из Урала на нерест

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Атырау гибнет рыба, выходя из реки Урал на нерест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении рыбного хозяйства региона, погибающая рыба, а это в основном вобла, была обнаружена в районе озера Безымянный в населенном пункте Бесикты. Она пыталась пройти из Урала в озеро, но по каким-то причинам начала погибать. В данное время проводится спасательная операция при активном участии местной молодежи и волонтеров, акимата города Атырау, а также Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией и управления рыбного хозяйства Атырауской области.


    В результате спасено несколько тонн рыбы, 470 кг погибшей собрано и утилизировано. Кроме того, канал, по которому из реки выходила рыба, теперь закрыт металлической сеткой. Приток рыбы в озеро приостановлен.

    Но по сообщениям социальных сетей, где пользователи выкладывают фото и видео, можно понять, что масштабы бедствия более обширны, чем сообщают официальные органы. Два дня горожане и жители окрестных поселков собирали полуживую рыбу. В воскресенье делать им это было запрещено.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Главная Видео Происшествия
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