+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау газовики вернут потребителям 65 млн тенге

10 Июня 2020 15:08
Поделиться:
В Атырау газовики вернут потребителям 65 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау газовики вернут потребителям 65 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Газ подвели к домам в четырёх жилых массивах столицы
В столичном районе «Есиль» проходит сельскохозяйственная ярмарка Начаты работы по газификации 5 поселков Кордайского района Какие коррупционные риски в деятельности Минэнерго выявила Антикоррупционная служба

«Прокуратурой области проведен анализ деятельности Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Выяснилось, что газовики незаконно требовали с потребителей плату за подключение газа и тем самым получили 65 млн тенге незаконного дохода. За эти нарушения филиал привлечен к административной ответственности по п.4 ст.164(нарушение законодательства о естественных монополиях) КоАП РК и в доход государства взыскано 4 млн тенге штрафа», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

По его словам, после вмешательства прокуратуры жителям области услуга по подключению газа осуществляется на бесплатной основе. Незаконная практика прекращена. Кроме того, по акту прокурорского надзора предпринимателям проведен перерасчет незаконно полученных 21 млн тенге. В настоящее время осуществляется возврат 44 млн тенге, также незаконно полученных с физических лиц.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Цены и тарифы,
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив