В Атырау газовики вернут потребителям 65 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау газовики вернут потребителям 65 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой области проведен анализ деятельности Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Выяснилось, что газовики незаконно требовали с потребителей плату за подключение газа и тем самым получили 65 млн тенге незаконного дохода. За эти нарушения филиал привлечен к административной ответственности по п.4 ст.164(нарушение законодательства о естественных монополиях) КоАП РК и в доход государства взыскано 4 млн тенге штрафа», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

По его словам, после вмешательства прокуратуры жителям области услуга по подключению газа осуществляется на бесплатной основе. Незаконная практика прекращена. Кроме того, по акту прокурорского надзора предпринимателям проведен перерасчет незаконно полученных 21 млн тенге. В настоящее время осуществляется возврат 44 млн тенге, также незаконно полученных с физических лиц.