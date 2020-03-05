В Атырау ежедневно полиция регистрирует 4-5 случаев мошенничества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау ежедневно полиция регистрирует 4-5 случаев мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2020 года зарегистрирован 231 факт мошенничества. Всего за два месяца процент мошенничества возрос сразу на 50 процентов. Связано это с тем, что стали активно развиваться интернет-услуги. Когда, не выходя из дома, можно купить практически любой товар по низкой цене с доставкой на дом. Как это было с двумя нашими горожанами, которые хотели купить в Алматы по Интернету запчасти для машины. Житель Алматы размеcтил объявления, указал свой счет, а позже, получив деньги, убрал объявление и поменял номер. Полицейские его нашли. Житель Актобе, войдя в доверие граждан, предложил перекинуть на его счет 10-15 тысяч тенге через систему международного сервиса пассажирских перевозок inDriver. Приглашая таксистов поработать с ним на выгодных условиях, он делал для них хорошие скидки. Естественно, обманывал. Всего было зарегистрировано восемь таких случаев», - рассказал начальник отдела управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области Абай Жумабаев.

По его информации, мошенники не только иногородние. В Уральске был задержан житель Атырау. Он обманывал людей, предлагая всего за месяц увеличить денежный вклад на 20-30 процентов.

«На первом этапе он действительно увеличивал, возвращая, что обещал. Поверив ему, люди соглашались участвовать в денежном обороте еще раз, надеясь снять больший куш. В итоге прощались с деньгами. Полицейским удалось раскрыть четыре таких факта. Мошенник был задержан», - говорит Абай Жумабай.