В Атырау Дворец молодежи и школьников будет носить имя Абая

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау Дворец молодежи и школьников будет носить имя Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На очередной сессии Атырауского областного маслихата было рассмотрено предложение управления культуры, архивов и документации о присвоении имени великого поэта Абая новому Дворцу молодежи и школьников. А также возведении памятника Абаю на площади около Дворца. Депутаты поддержали предложение», - сообщает региональная служба коммуникаций.

Дворец был сдан в эксплуатацию в этом году. Но официальное его открытие отложено до отмены карантинных ограничений.

Наша справка: в Атырауской области 5 школ и 28 улиц носят имя Абая, 175-летие которого в этом году широко отмечается во всем мире.

Напомним, ко Дню столицы в городе Атырау сдали в эксплуатацию Дворец молодёжи и школьников.



