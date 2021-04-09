В Атырау доставили  восемь тысяч доз вакцины «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сегодня в регион доставлена очередная партия вакцины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Сегодня, 9 апреля, в Атырау была доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V». В настоящее время идёт разгрузка и распределение восьми тысяч доз по прививочным пунктам Атырауской области. В сельские районы вакцина будет доставлена в специальных морозильных камерах при определённой температуре»,- сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

В период с 1 февраля по 8 апреля 2021 года первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 6708 человек. Вторым компонентом привито 2570 человек.

Напомним, что 3 апреля в Атырауской области началась массовая вакцинация населения. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель региона по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.





Фото: ТАСС