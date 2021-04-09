В Атырау доставили восемь тысяч доз вакцины «Спутник V»
«Сегодня, 9 апреля, в Атырау была доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V». В настоящее время идёт разгрузка и распределение восьми тысяч доз по прививочным пунктам Атырауской области. В сельские районы вакцина будет доставлена в специальных морозильных камерах при определённой температуре»,- сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.
В период с 1 февраля по 8 апреля 2021 года первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 6708 человек. Вторым компонентом привито 2570 человек.
Напомним, что 3 апреля в Атырауской области началась массовая вакцинация населения. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель региона по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Фото: ТАСС