В Атырау доставили восемь тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 8 000 доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новая партия вакцины прибыла в регион сегодня из фармацевтического хаба в городе Актобе. В настоящее время проводится распределение вакцин по 23 прививочным пунктам, 15 из которых расположены в городе Атырау, 8 - в районах области. Кроме того, в настоящее время в регионе дополнительно подготовлены 5 прививочных пунктов. На сегодняшний день II компонентом «Спутник V» привит 3291 человек», - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, число вакцинированных от COVID-19 в Атырауской области превысило 14 тысяч.