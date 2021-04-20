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    18:23, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырау доставили восемь тысяч доз II компонента вакцины «Спутник V»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 8 000 доз II компонента вакцины «Спутник V» доставили в Атыраускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новая партия вакцины прибыла в регион сегодня из фармацевтического хаба в городе Актобе. В настоящее время проводится распределение вакцин по 23 прививочным пунктам, 15 из которых расположены в городе Атырау, 8 - в районах области. Кроме того, в настоящее время в регионе дополнительно подготовлены 5 прививочных пунктов. На сегодняшний день II компонентом «Спутник V» привит 3291 человек», - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, число вакцинированных от COVID-19 в Атырауской области превысило 14 тысяч.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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