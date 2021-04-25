В Атырау доставили морозильные камеры для хранения вакцины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где увеличивают число пунктов вакцинации, доставили 7 морозильных камер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Атырауский областной склад вакцин и иммунобиологических препаратов было доставлено 7 морозильных камер для транспортировки вакцины против COVID-19. Оборудование было приобретено одной из нефтяных компаний в дополнение к ранее закупленной 21 морозильной камере различного размера и объема. Холодильные устройства будут использоваться в доставке вакцин до сельских районов Атырауской области. Также планируется открыть прививочные пункты в крупных торговых центрах», – сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

В настоящее время в регионе работают 25 прививочных пунктов. Из них 15 функционируют в Атырау, 8 – в районах, 2 – на Тенгизском месторождении.

Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 в Атырауской области превысило 1800 человек.