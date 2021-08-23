Новости
В Атырау доставили 10 тысяч доз вакцины Vero Cell
23 Августа 2021 21:40
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау доставили 10 тысяч доз вакцины Vero Cell. Китайская вакцина от коронавирусной инфекции доступна во всех прививочных пунктах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.
Новости по темеТой на 50 человек остановили в Туркестанской области Коллектив Dolce-Pharm показал высокий темп вакцинации Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в общей сложности в регион прибыло 30 тысяч доз вакцины Vero Cell производства компании Sinopharm.
По данным на 22 августа I компонентом китайской вакцины привито 1700 жителей региона.
Все прививочные пункты в области работают без выходных. Колл-центр по вакцинации: 98-02-92
Как ранее сообщалось, 2553 человека привились от COVID-19 за выходные в Атырауской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Почти 100% сотрудников ГКП «Алматы Су» получили первый компонент вакцины
- Материальную помощь получат 10 тысяч атырауских школьников
- Коллектив Dolce-Pharm показал высокий темп вакцинации
- Появились новые подробности ДТП с троллейбусом в Алматы
- Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться
- Алматинцы с «красным» статусом пытаются попасть в ТРЦ и на рынки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047