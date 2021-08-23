В Атырау доставили 10 тысяч доз вакцины Vero Cell

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау доставили 10 тысяч доз вакцины Vero Cell. Китайская вакцина от коронавирусной инфекции доступна во всех прививочных пунктах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в общей сложности в регион прибыло 30 тысяч доз вакцины Vero Cell производства компании Sinopharm.

По данным на 22 августа I компонентом китайской вакцины привито 1700 жителей региона.

Все прививочные пункты в области работают без выходных. Колл-центр по вакцинации: 98-02-92

Как ранее сообщалось, 2553 человека привились от COVID-19 за выходные в Атырауской области.