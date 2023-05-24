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В Атырау до октября благоустроят 100 дворов

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Мая 2023, 04:07
В Атырау до октября благоустроят 100 дворов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На благоустройство дворов в Атырау из местного бюджета выделено 1,37 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К реализации проекта благоустройства 100 дворов в Атырау приступили в прошлом году. Для этого из местного бюджета было выделено 1,37 млрд тенге. В настоящее время в Атырау работы по благоустройству дворов продолжаются. В этом году будут охвачены микрорайоны Балыкши, Авангард, Лесхоз, Азаттык, Алмагуль, район центра и близлежащих многоэтажных домов левого берега. В рамках проекта для микрорайона Балыкши из местного бюджета выделено 523,1 млн тенге, для Авангарда и Лесхоза - 1143,8 млн тенге, для проспекта Азаттык - 541,1 млн тенге, для центра – 732,5 млн тенге, многоэтажных жилых домов на левом берегу – 438,1 млн тенге. Остальные деньги пойдут на благоустройство микрорайона Алмагуль», - сообщил заместитель руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бактияр Хамидуллаев.

По его словам, был объявлен открытый электронный конкурс государственных закупок, по итогам которого победителями стали ТОО «Атырау көлік», ТОО «Риголит», ТОО «SHEBERBUILD». Все работы должны завершиться до октября 2023 года.

Проект включает в себя восстановление и расширение проездов и пешеходных дорожек дворов, обустройство парковочных мест, установку декоративных ограждений и ночных фонарей, а также устройство детских игровых площадок, спортивно-тренировочных площадок и мини-футбольных полей, озеленение и благоустройство территории, установку мусорных баков.

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