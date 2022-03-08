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    01:00, 08 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау до минимума сократилось число тяжело болеющих COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области до минимума снизилось число тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 21 человек. Загруженность составляет 1,9% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации находятся всего 2 тяжелобольных коронавирусной инфекцией пациента. Подключённых к аппарату ИВЛ впервые за многие месяцы нет. Загруженность составляет 1,9 % (на 106 мест). В начале января число находящихся в реанимациях пациентов превышало 30 человек.
    За последние сутки в Атырауской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК
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