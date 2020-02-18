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В Атырау девушка отсудила 200 тысяч тенге за комментарий в Facebook
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау девушка отсудила 200 тысяч тенге за комментарий в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городском суде №2 завершились слушания по иску жительницы Атырау Гульназ Космурзиевой, передвигающейся на коляске, к жителю Нур - Султана за некорректный комментарий в Фейсбуке под ее постом. Слушания проходили по видеосвязи. В суде было достигнуто мировое соглашение. Истец отказалась от первоначально заявленной суммы иска в 800 тысяч тенге. Ответчик выплатил истцу 200 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе областного суда.
По словам Гульназ Космурзиевой, абсолютно незнакомый ей житель столицы оставил унизительный комментарий к одному из постов в Фейсбуке.
«У меня реально был шок, насколько человек может опуститься, чтобы унижать человека на инвалидной коляске. Изначально я оценила моральный ущерб в 800 тысяч тенге, но житель столицы привел в суд сына, жаловался, что зарплата маленькая, машина старенькая, платит алименты. У нас за оскорбление не сажают, если бы было более суровое наказание, то я бы добилась заключения его на несколько месяцев, чтобы другим было неповадно», - говорит Гульназ Космурзиева.
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