В Атырау десятки людей ищут пропавшего мальчика
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау десятки людей ищут пропавшего накануне вечером восьмилетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время сотрудниками департамента по Чрезвычайным ситуациям Атырауской области с поисковой собакой проводится обход микрорайона Балыкшы, где вчера вечером домой не вернулся с прогулки восьмилетний мальчик. В поисковых работах задействованы 17 сотрудников, одна собака, три единицы техники. А также катер ДЧС Атырауской области, с которого поиски ведутся в канале Перетаск, на берегу которого в последний раз видели ребенка»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
В поиске также участвуют полицейские, волонтеры, жители микрорайона.
Как ранее сообщалось, восьмилетнего мальчика ищут в Атырау.
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