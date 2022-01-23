В Атырау десятки людей ищут пропавшего мальчика

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау десятки людей ищут пропавшего накануне вечером восьмилетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время сотрудниками департамента по Чрезвычайным ситуациям Атырауской области с поисковой собакой проводится обход микрорайона Балыкшы, где вчера вечером домой не вернулся с прогулки восьмилетний мальчик. В поисковых работах задействованы 17 сотрудников, одна собака, три единицы техники. А также катер ДЧС Атырауской области, с которого поиски ведутся в канале Перетаск, на берегу которого в последний раз видели ребенка»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В поиске также участвуют полицейские, волонтеры, жители микрорайона.

Как ранее сообщалось, восьмилетнего мальчика ищут в Атырау.







