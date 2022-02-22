В Атырау депутаты Мажилиса ознакомились с проблемами садоводческих обществ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе визита в Атыраускую область группа депутатов Мажилиса Парламента встретилась с жителями садоводческого общество «Химик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты Мажилиса Парламента Нурлыбек Ожаев, Дуйсенбай Турганов и Салимжан Накпаев ознакомились с накопившимися в садоводческих обществах проблемами. В настоящее время в Атырау насчитывается 45 садоводческих обществ общей площадью 875 га. На них расположено 8 085 земельных участков. 32 садоводческих общества имеют ирригационную систему. На сегодняшний день освоено 4 426 участков на площади 524 га. На дачных участках расположено 3 497 жилых домов, 929 дач. 348 га земли пока не освоено.

За год спонсорами была оказана помощь 15 садоводческим обществам в виде замены электрических трансформаторов, насосов, модернизации газопроводов.

Площадь садоводческого общества «Химик», где побывали депутаты Мажилиса, составляет 64 га или 597 участков. Из них освоено – 540 участков. На 450 построены жилые дома, 90 используются как дачи. Не освоено 4,5 га земли. В прошлом году «Химику» была оказана помощь по прокладке ирригационного трубопровода длиной 30 метров.

Общаясь с депутатами, люди попросили придать садоводческому обществу статус населенного пункта, провести линии высокого напряжения, установить уличное освещение. Строительство детских игровых площадок еще одна из проблем, которую подняли жители.

Ознакомившись с ситуацией, депутаты Мажилиса отметили, что проблемы жителей «Химика» им понятны.

«Необходимо составить план, чтобы системно работать над решением всех проблем. При этом было бы понятно, кто именно отвечает за тот или иной вопрос, люди видели сроки завершения работ», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Дуйсенбай Турганов.



