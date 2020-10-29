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В Атырау члены областного комитета КНПК отметили День комсомола

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Октября 2020, 22:18
В Атырау члены областного комитета КНПК отметили День комсомола

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау члены областного комитета Коммунистической народной партии Казахстана отметили 102-ю годовщину образования ВЛКСМ, проведя торжественное возложение венков на алее памятников советской эпохи. В мероприятии приняли участие ветераны и активисты партии, члены молодежного крыла КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, но для многих людей, в том числе коммунистов, день рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. Молодому поколению сегодня даже трудно понять, какую огромную роль играл комсомол в жизни каждого человека и страны. Комсомол – это уникальная общественная организация, не имеющая аналогов в истории и мировой практике молодежного движения», - говорит первый секретарь Атырауского обкома партии Е. Даулетказиев.

«В День комсомола мы вновь и вновь убеждаемся: комсомол - это наша судьба. Наша общая судьба, которая всех нас тесно связывает и является секретом нашей нестареющей дружбы и товарищества. Сегодня наша задача – передать богатый опыт комсомола современной молодежи», - говорит активист партии Б. Кужиев.

В этот день состоялся торжественный прием новых членов в ряды КНПК.

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