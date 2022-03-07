В Атырау чествовали женщин-ветеранов и многодетных матерей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В канун праздника Международного женского дня аким области Махамбет Досмухамбетов во Дворце торжеств поздравил с праздником женщин-ветеранов, многодетных матерей, женщин, проявивших себя в разных сферах, и матерей, чьи дети достигли успехов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной встрече приняли участие матери-ветераны, женщины, которые успешно трудятся во всех уголках области на государственной службе, в сферах здравоохранения, образования, охраны порядка, культуры, спорта, неправительственном секторе, в средствах массовой информации, в различных учреждениях и на предприятиях.

По словам акима области, женщины не только хранительницы очага, они плодотворно трудятся во всех сферах, внеся неоценимый вклад в развитие социально -экономической и политической жизни страны. Он отметил, что в последние годы Главой государства даны особые поручения по повышению участия молодежи и женщин в управлении страной.

«Для женщин и молодежи введена 30%-ная квота по партийным спискам в Мажилис Парламента и местные маслихаты. Сегодня в регионе из 141 депутата маслихатов 38-женщины. А в местных исполнительных органах женщины занимают около 40% руководящих должностей. В стране реализуется концепция семейной и гендерной политики до 2030 года»,- сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

Сегодня в регионе почти десять тысяч многодетных матерей. В этом году количество матерей – обладателей знака «Алтын алқа» в области пополнилось на 33 человека, «Күміс алқа»- на 132 человека. Тем, кто желает иметь ребенка, оказывается помощь. С прошлого года заработала специальная программа «Аңсаған сәби», по ней региону выделено 233 квоты.

Поздравив женское сообщество области, глава региона отметил, что продолжится поддержка в социальной сфере. Встреча завершилась концертной программой.