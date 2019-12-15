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В Атырау чествовали самых активных нуротановцев

15 Декабря 2019 12:44
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В Атырау чествовали самых активных нуротановцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В канун Дня независимости Республики Казахстан в Атырауском областном филиале партии «Nur Otan» состоялось торжественное собрание, в ходе которого были награждены самые активные партийцы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

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Аким Атырауской области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Нурлан Ногаев наградил партийцев нагрудным знаком «Белсенді қызмет үшін» и благодарственными письмами. Среди награжденных – представители депутатского корпуса, представители общественной приемной партии, предприниматели, деятели культуры.

Поздравляя награжденных, глава региона отметил особую значимость Дня независимости для каждого казахстанца.

«Благодаря политике Елбасы и поручениям Президента, в стране проведена огромная работа по обеспечению социального благополучия граждан. Вся проводимая работа в регионе также направлена на улучшение благосостояния населения. Вашими усилиями мы доводим до общественности все позитивные перемены, происходящие в области и стране», - сказал Н.Ногаев.

Кроме того, были подведены итоги конкурса по 14 номинациям. Среди них – лучший сотрудник партии, лучший депутат фракции партии, общественная приемная, лучшие партийные проекты, лучшие первичные организации. Один из реализованных партийных проектов – поддержка молодежного театра, получившего гран-при на международном фестивале «Theatrical Talents», прошедшем в испанском городе Льорет де Мар. Атырауский молодежный театр представил постановку антидрамы Мукана Томанова «Затмение». Теперь казахстанский молодежный театр ждут в Италии, Франции, Грузии.

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Ключевые слова: Атырауская область, Нур Отан,
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Автор:

А. Соколов

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