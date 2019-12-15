В Атырау чествовали самых активных нуротановцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В канун Дня независимости Республики Казахстан в Атырауском областном филиале партии «Nur Otan» состоялось торжественное собрание, в ходе которого были награждены самые активные партийцы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Аким Атырауской области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Нурлан Ногаев наградил партийцев нагрудным знаком «Белсенді қызмет үшін» и благодарственными письмами. Среди награжденных – представители депутатского корпуса, представители общественной приемной партии, предприниматели, деятели культуры.

Поздравляя награжденных, глава региона отметил особую значимость Дня независимости для каждого казахстанца.

«Благодаря политике Елбасы и поручениям Президента, в стране проведена огромная работа по обеспечению социального благополучия граждан. Вся проводимая работа в регионе также направлена на улучшение благосостояния населения. Вашими усилиями мы доводим до общественности все позитивные перемены, происходящие в области и стране», - сказал Н.Ногаев.

Кроме того, были подведены итоги конкурса по 14 номинациям. Среди них – лучший сотрудник партии, лучший депутат фракции партии, общественная приемная, лучшие партийные проекты, лучшие первичные организации. Один из реализованных партийных проектов – поддержка молодежного театра, получившего гран-при на международном фестивале «Theatrical Talents», прошедшем в испанском городе Льорет де Мар. Атырауский молодежный театр представил постановку антидрамы Мукана Томанова «Затмение». Теперь казахстанский молодежный театр ждут в Италии, Франции, Грузии.