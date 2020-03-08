В Атырау часть автобусных маршрутов стала бесплатной на 8 марта

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау автобусы на части маршрутов перевозят людей бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе города Атырау, весь праздничный день 8 Марта автобусы на маршрутах 14, 7, 50, 53, 58 будут перевозить людей бесплатно. В основном это пригородные маршруты, на которых селяне добираются в город.

«Таким образом сотрудники одного из автобусных парков решили поздравить женщин с праздником. А утром еще и подарили первым пассажиркам тюльпаны»,- информирует пресс-служба городского акимата. Кстати, сегодня денег не берут за проезд на этих маршрутах и с представителей сильного пола.





Фото: azh.kz