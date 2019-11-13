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В Атырау будут ликвидированы стихийные свалки

13 Ноября 2019 16:08
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В Атырау будут ликвидированы стихийные свалки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау будут ликвидированы мусорные свалки. Работы по ликвидации несанкционированных мусорных площадок уже начались, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского отдела ЖКХ, в областном центре выявлено 259 стихийных мусорных свалок. Рейды показали, что их устраивают сами жители, выбрасывая твёрдые бытовые отходы в неустановленных местах. Для решения этого вопроса на базе ТОО «Спецавтобаза» была создана рабочая группа, а также выделена специальная техника. На сегодня уже расчищены три площадки, с которых было вывезено 120 тонн мусора. Эти работы будут продолжены и в следующем году.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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