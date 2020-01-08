В Атырау браконьеры выплатят 226 млн тенге штрафа за незаконный вылов осетровых

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился судебный процесс над двумя жителями города. Они обвинялись в незаконном вылове почти сотни особей рыбы осетровых пород в Каспийском море, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Двое жителей Атырау, 1987 и 1988 годов рождения, обвинялись в том, что в сентябре прошлого года выловили 92 особи рыбы осетровых пород весом более 260 кг. В лодке, в которой их обнаружили, также находилось 39 голов рыбы осетровых пород весом 34 кг и 300 метров орудий лова. Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы условно. А также штрафу в 226,7 млн тенге за нанесённый природе ущерб», - сообщили в пресс- службе областного суда.

Напомним, после задержания в сентябре городской суд санкционировал обвиняемым в браконьерстве подписку о не выезде, мотивировав это тем, что ранее они не привлекались к суду. Однако прокуратура опротестовала такое решение городского суда, и оба обвиняемых были помещены в СИЗО. Ожидалось, что после ужесточения борьбы с браконьерством подсудимые получат наказание в виде лишения свободы за массовый вылов неполовозрелой рыбы, на отлов которой действует мораторий.



