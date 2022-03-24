В Атырау более ста детей получили подарки «Наурыз-коржин»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, в Доме дружбы, аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил детей с праздником Наурыз и вручил им подарки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

«Дети - наше светлое будущее. Мы приложим все усилия, чтобы они беззаботно получали образование, имели крепкое здоровье и развивались, не испытывая социальных трудностей. В этом году планируется ряд проектов, направленных на поддержку детей, в первую очередь из многодетных и социально уязвимых семей», - сказал глава области, обращаясь к детям

На праздничном вечере более 100 детей получили подарки «Наурыз-коржын», были показаны анимационные постановки. Прозвучали песни представителей разных этносов, живущих в регионе.

Гостей угощали горячими баурсаками и наурыз-коже. Была организована ярмарка, где предлагались блюда национальной кухни, ручные поделки.

Средства, собранные в ходе ярмарки, будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей.