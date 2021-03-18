В Атырау автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед реки Урал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау спасатели просят автомобилистов не выезжать на лед реки Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с потеплением на всех водоемах области, в том числе на реке Урал, прочность льда становится небезопасной. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и районных отделов стараются предотвратить чрезвычайные происшествия, проводя рейдовые мероприятия на постоянной основе. Однако не только люди, но и автомобилисты пытаются пересечь реку. В селе Махамбет 15 марта при движении через реку Урал в неустановленном месте провалился под лед автомобиль «Нива Шевролет». К счастью, водитель автомобиля вовремя успел покинуть салон.

На место происшествия были направлены 3 водолаза-спасателя оперативно-спасательного отряда из г. Атырау, которые под водой закрепили канаты на машине, с помощью чего транспорт удалось извлечь. Несколькими днями раньше в селе Жалгансай Махамбетского района в реку Урал провалился под лед автомобиль «Лада Гранта». По прибытию было установлено, что жители села Жалғансай Махамбетского района для поиска скота попытались пересечь на автомобиле реку. Сотрудники структурных подразделений Департамента выехали на место происшествия и предотвратили полное затопление автомобиля, зафиксировав его тросом. Жители прорубили лед личными инструментами и вытащили его на берег при помощи трактора», - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

В настоящее время из-за потепления в регионе наблюдается истончение льда на водоемах, которое не всегда выдерживает вес человека. «В связи с чем, убедительно просим не выходить на лед! Давайте будем соблюдать меры безопасности и стараться предотвратить человеческие жертвы», - говорится в обращении ДЧС.

Как сообщалось ранее, провалившихся под лед подростков спас полицейский в Атырау.



