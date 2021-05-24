В Атырау автобус сбил пешехода

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау автобус насмерть сбил пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагическое происшествие произошло на пересечении улиц Бергалиева –Баймуханова. Автобус марки Daewoo, который принадлежит автобусному парку города, сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в ходе следственных действий полиция получила запись видеорегистратора одного из автомобилей, который стоял на противоположной полосе от места происшествия. На ней отчетливо видно, что пешеход – жительница города Атырау, 1994 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем маршрутного автобуса был житель Атырау, 1972 года рождения.

Расследование продолжается.



