РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 24 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау автобус сбил пешехода

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау автобус насмерть сбил пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагическое происшествие произошло на пересечении улиц Бергалиева –Баймуханова. Автобус марки Daewoo, который принадлежит автобусному парку города, сбил пешехода.

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в ходе следственных действий полиция получила запись видеорегистратора одного из автомобилей, который стоял на противоположной полосе от места происшествия. На ней отчетливо видно, что пешеход – жительница города Атырау, 1994 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем маршрутного автобуса был житель Атырау, 1972 года рождения.

    Расследование продолжается.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!