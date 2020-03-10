+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау арестованному директору ломбарда пытались передать деньги

10 Марта 2020 21:41
Поделиться:
В Атырау арестованному директору ломбарда пытались передать деньги

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау арестованному директору ломбарда «ХоумАвтоИнвест» пытались передать деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дело по браконьерству переквалифицировали из административного в уголовное в Атырау
Сейф с $20 тысячами похитили из ресторана в Усть-Каменогорске Бывший главный бухгалтер МУИТ призналась в хищении более 400 млн тенге Более 40 владельцев магазинов нарушили алкогольное законодательство в Павлодарской области

«В приемном отделении следственного изолятора Атырау при передаче одежды для 24-летнего подследственного было обнаружено и изъято 45 500 тенге. Незаконную передачу денег хотел осуществить 25-летний местный житель. На него оформлен протокол по статье «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов» КоАП РК. Дело направлено в административный суд», – сообщил начальник отдела режима и охраны УГ-157/1 Даулет Рахметов.

В изолятор подследственный, а это директор ломбарда ТОО «ХоумАвтоИнвест», помещен после разразившегося скандала с мошенничеством. Обманутыми оказались сотни людей.

Как сообщалось ранее, с 21 февраля в управление полиции обращаются жители Атырау, которые заявляют о неправомерных действиях мошенников. В настоящее время в отношении ТОО «Гарант 24 Ломбард» и ТОО «НурАлиКапитал» проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество» УК РК. Региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» водворен в изолятор временного содержания.

В свою очередь, исполнительный директор ТОО «ХоумАвтоИнвест» был доставлен 22 февраля в управление полиции после обращения женщины, которая заявила о том, что в одном из домов города незаконно удерживают мужчину. Со слов исполнительного директора ломбарда, он посетил квартиру для ведения переговоров со вкладчиками ТОО. В отношении него насильственных мер полиция не зафиксировала, сообщали в пресс-службе ДП области.

Отмечается, что по всем фактам обращения жителей будет принято законное решение. Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив