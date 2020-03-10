В Атырау арестованному директору ломбарда пытались передать деньги

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау арестованному директору ломбарда «ХоумАвтоИнвест» пытались передать деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В приемном отделении следственного изолятора Атырау при передаче одежды для 24-летнего подследственного было обнаружено и изъято 45 500 тенге. Незаконную передачу денег хотел осуществить 25-летний местный житель. На него оформлен протокол по статье «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов» КоАП РК. Дело направлено в административный суд», – сообщил начальник отдела режима и охраны УГ-157/1 Даулет Рахметов.

В изолятор подследственный, а это директор ломбарда ТОО «ХоумАвтоИнвест», помещен после разразившегося скандала с мошенничеством. Обманутыми оказались сотни людей.

Как сообщалось ранее, с 21 февраля в управление полиции обращаются жители Атырау, которые заявляют о неправомерных действиях мошенников. В настоящее время в отношении ТОО «Гарант 24 Ломбард» и ТОО «НурАлиКапитал» проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество» УК РК. Региональный директор ТОО «Гарант 24 Ломбард» водворен в изолятор временного содержания.

В свою очередь, исполнительный директор ТОО «ХоумАвтоИнвест» был доставлен 22 февраля в управление полиции после обращения женщины, которая заявила о том, что в одном из домов города незаконно удерживают мужчину. Со слов исполнительного директора ломбарда, он посетил квартиру для ведения переговоров со вкладчиками ТОО. В отношении него насильственных мер полиция не зафиксировала, сообщали в пресс-службе ДП области.

Отмечается, что по всем фактам обращения жителей будет принято законное решение. Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.