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    21:55, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Атырау аким региона проконтролировал ситуацию с ценами на продукты

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау аким региона Махамбет Досмухамбетов проконтролировал ситуацию с ценами на продукты питания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «Махамбет Досмухамбетов посетил один из сетевых супермаркетов, где ознакомился с ситуацией с ценами на продукты первой необходимости и их наличием на прилавках. На сегодняшний день роста цен на продукты из стабилизационного фонда не наблюдается. По словам руководителя управления сельского хозяйства области, мониторинг цен проводится на регулярной основе. В ближайшие дни ожидается прибытие крупной партии овощной продукции и картофеля из Павлодарской области. После снижения цены на сжиженный газ можно ожидать и снижения цен на ряд продовольственных товаров»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.



    Теги:
    Атырауская область Акимат ЧП-2022
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