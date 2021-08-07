В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение от коронавируса получают 1807 человек. Загруженность составляет 59,9 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации находятся 88 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 77,1 % (на 114 мест).

Как ранее сообщалось, свыше 7 тысяч человек болеют Covid-19 в Атырауской области.







