В Атырау 8 марта общественный транспорт будет работать бесплатно

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в Международный женский день 8 марта городской общественный транспорт будет работать бесплатно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе акимата города Атырау завтра, 8 марта, проезд на внутригородском общественном транспорте будет бесплатным. Это правило будет действовать с утра до окончания движения автобусов по всем без исключения направлениям. Такой подарок для наших женщин, а вот воспользоваться им смогут не только женщины, но и все желающие», - сообщили в пресс-службе Атырауского городского акимата.

Такое объявление городской акимат разместил и на своих страницах в социальных сетях.

Как ранее сообщалось, женщин-ветеранов тыла в Атырау поздравили с Международным женским днём, вручив им подарки и букеты цветов.