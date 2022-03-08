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    22:30, 07 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау 8 марта общественный транспорт будет работать бесплатно

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в Международный женский день 8 марта городской общественный транспорт будет работать бесплатно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инициативе акимата города Атырау завтра, 8 марта, проезд на внутригородском общественном транспорте будет бесплатным. Это правило будет действовать с утра до окончания движения автобусов по всем без исключения направлениям. Такой подарок для наших женщин, а вот воспользоваться им смогут не только женщины, но и все желающие», - сообщили в пресс-службе Атырауского городского акимата.

    Такое объявление городской акимат разместил и на своих страницах в социальных сетях.

    Как ранее сообщалось, женщин-ветеранов тыла в Атырау поздравили с Международным женским днём, вручив им подарки и букеты цветов.


    Теги:
    Атырауская область Транспорт Акимат
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