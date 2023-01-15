В Атырау 76 спортсменов вошли в национальные паралимпийскую и сурдлимпийскую сборные

15 Января 2023, 09:20

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 76 спортсменов вошли в национальные паралимпийскую и сурдлимпийскую сборные Республики Казахстан. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Ернур Нетжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ернура Нетжанова, в области в последние годы динамично развивается спортивный клуб инвалидов. Для привлечения людей с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой и спортом в семи районах области на работу приняты спортивные инструкторы. Сегодня в области всего спортом занимаются 1 230 людей с ограниченными возможностями, из них 630 – лечебной физкультурой.

Спортивному клубу инвалидов передан спортивный комплекс, выделены четыре автотранспортных средства для перевозки спортсменов-инвалидов непосредственно из дома на учебно-тренировочные занятия.

В спортивном комплексе 17 видами спорта бесплатно занимаются 390 спортсменов-инвалидов всех категорий – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие, незрячие. Число спортсменов этой группы, занимающихся спортом в сельской местности, составляет 165 человек. Среди них есть три заслуженных мастера спорта, три заслуженных тренера, 25 спортсменов удостоены звания мастера спорта международного класса, 84 – мастера спорта, 236 – кандидата в мастера спорта. 76 спортсменов вошли в национальную паралимпийскую и сурдлимпийскую сборную Республики Казахстан.

В области и в целом развивается спортивная инфраструктура, количество спортивных залов увеличилось до 36. Также заметен рост числа специалистов, работающих в спортивной сфере, а также подростков, активно занимающихся спортом.

По программе подушевого финансирования спортивных секций в области по 18 видам спорта бесплатные спортивные секции посещают около девяти тысяч детей. В школе высшего спортивного мастерства по олимпийским видам спорта тренируются 93 спортсмена, по неолимпийским – 184. Наиболее перспективные 429 спортсменов тренируются в центре подготовки олимпийского резерва. Всего в регионе 11 574 спортивные секций, из них 5 828 – в сельской местности.

В прошлом году в области подготовлено четыре мастера спорта международного класса, 57 мастеров спорта, 256 кандидатов в мастера спорта.